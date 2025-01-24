İznik'te Okul Müdürü ve Yardımcısı Okulu Boyadı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köy okulunun müdürü ve yardımcısı okulu boyadı.

Boyalıca Ortaokulu Müdürü ve müdür yardımcısı ara tatilde okulun eksiklerini tamamlamak için kolları sıvadılar.

Okul Müdürü Mahmut Kocadağ ve Müdür Yardımcısı Nejat Özkan, ara tatilde öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okulu boyadı. Okul müdürü ve müdür yardımcısı 2 katlı ve 8 sınıf bulunan okulun eksiklerini tamamlayıp çevre düzenlemesi yaparak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdi. Öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okulu boyayan idarecilerin örnek davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. - BURSA