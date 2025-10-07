İznik'te Lunaparkta Özel Öğrencilere Unutulmaz Gün

Bursa'nın İznik ilçesinde panayırın başlamasıyla birlikte kurulan lunapark, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sahil yolunda kafe işletmesi bulunan Bekir Uslu, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencileri lunaparka götürerek keyifli anlar yaşamalarına vesile oldu.

İznik'te lunapark alanında doyasıya eğlenen rehabilitasyon merkezi öğrencileri, lunaparktaki oyuncaklarda vakit geçirip unutulmaz bir günü öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Anlamlı etkinliğe vesile olan İznikli esnaf Bekir Uslu çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Neden derseniz, en son geldiğimde engelli bir çocuğumuzu görmüştüm oyuncaklara bakıyordu. O çocuğumuzu oyuncaklara bindirmek istedim. Ama ailesi izin vermez diye düşündüm. Ondan sonra bir karar aldım bu derneği ziyaret ettim ve aklımdaki bu fikri söyledim ve bütçemden bahsettim. Onlar da çok memnun olacaklarını dile getirdiler ve ben de başlarında velileri ve hocaları olmak kaydıyla lunaparkın sahibi Murat beye bahsettim sağ olsun o da sıcak baktı konuya ve başımızın üstünde yerleri var dedi. Onlar bize engel değil onlar bizim çocuklarımız dedi ve ortaya bu manzara çıktı" dedi.

Rehabilitasyon merkezi yetkilileri, çocukların sosyal hayata katılımı açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA