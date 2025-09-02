İznik'te Kültürlerarası Düğün: Dinçer ve Nouri'nin Büyülü Gecesi

Bursa'nın İznik ilçesi, renkli ve kültürlerarası bir düğüne ev sahipliği yaptı. Zeytincilikle uğraşan Dinçer Erol(41), Hindistanlı Nouri Abdoulkerim(31) ile hayatını birleştirdi. Çiftin 7 yıllık birlikteliği, İznik'te düzenlenen görkemli bir düğünle taçlandı.

Zeytin tüccarı Dinçer Erol'un yabancı dil eğitimi aldığı sırada tanıştığı eğitmen Nouri Abdoulkerim ile başlayan aşk hikayesi, yıllar süren bir yolculuğun ardından evlilikle sonuçlandı. Düğün, hem Türk hem de Hint kültürünün izlerini taşıyan anlarla sahne oldu.

Hindistan'dan gelen misafirler, geleneksel kıyafetleri ve danslarıyla geceye renk kattı. Hint müzikleri eşliğinde yapılan gösteriler, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. İznik'in tarihi atmosferiyle bütünleşen bu özel gece, kültürel çeşitliliğin en güzel örneklerinden biri oldu.

Dinçer ve Nouri Erol çiftini bu mutlu günlerinde dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Düğün, hem duygusal hem de eğlenceli anlara sahne oldu. - BURSA