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İznik'te Kar Eğlencesi: 60 Santimetre Kar Yağdı

İznik'te Kar Eğlencesi: 60 Santimetre Kar Yağdı
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Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, tatilciler hobi evlerine akın etti. Çocuklar karın tadını çıkarıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Dağlara kurulan ve tatilcileri ağırlayan hobi evleri de yoğun karla birlikte dolup taşıyor.

İznik'te iki gece önce başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Candarlı, Elmalı ve Hacıosman mahallelerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, ilçede yaşayanlar karın keyfini çıkarmak için yüksek kesimlere akın etti. Karda koşup oynayan çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı. İşletme sahibi Murat Turan, "Kar yağışı başladığı andan itibaren müşteri ve tatilci oranımız çok arttı. Şu anda iki hafta karlı görünüyor, bütün evlerimiz dolu durumda" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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