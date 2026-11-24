Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi Ayasofya Camii'nin bahçesinde bulunan saat kulesindeki saatler bir kez daha arızalandı. Kulenin dört cephesindeki saatlerin ya durduğu ya da birbirinden farklı zamanları gösterdiği görüldü. Duruma tepki gösteren ilçe sakinleri, sorunun kalıcı olarak çözülmesini istedi.

Bursa'nın tarihi ve turistik ilçesi İznik'te, kentin simge noktalarından biri olan Ayasofya Camii'nin bahçesindeki saat kulesi yine arızalandı. Yapımı Aralık 2017'de tamamlanan ve yaklaşık 250 bin TL'ye mal olan saat kulesinin dört cephesindeki saatlerin tamamının düzgün çalışmadığı görüldü. Saatlerin bir kısmının durduğu, bazılarının ise farklı zamanları gösterdiği dikkat çekti.

Aynı sorun daha önce de yaşanmıştı

Saat kulesinde daha önce de benzer arızaların meydana geldiğini belirten ilçe sakinleri, sorunun her defasında gündeme gelmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ayasofya Camii'nin hemen yanında bulunan kulenin bakımsız görüntüsünün İznik'e yakışmadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

"Dört cephede dört farklı zaman"

Kulenin dört tarafındaki saatlerin farklı zamanları göstermesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kentin önemli tarihi noktalarından birinde bulunan saatin zamanı doğru göstermemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. İznikliler, tarihi yapının düzenli bakımının yapılmasını, saatlerin yeniden senkronize edilerek çalışır hale getirilmesini ve benzer arızaların tekrar yaşanmaması için kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı