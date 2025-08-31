İznik Gölü'nde Tarihi Sütun Başlıkları Bulundu

İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu.

Bursa'da, çekilmeye devam eden İznik Gölü'nün Orhangazi sahili kıyısında vatandaş tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu. Yüzmek için suya giren vatandaş, suların çekildiği noktada çok sayıda büyük boyutta bir taş olduğunu fark etti. Suyun içindeki sütun başlıklarını inceleyen vatandaş üzerinde işlemeler olduğunu fark edince durumu İznik Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o noktaya giderek güvenlik önlemi aldı. Suyun içinde bulunan sütun başlıklarının hangi tarihe ait olduğu yapılacak inceleme sonucunda belli olacak. - BURSA