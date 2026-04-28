İznik Gölü'nde bereketli sezon...Gümüş balığında yüzler gülüyor

İznik Gölü'nde bereketli sezon...Gümüş balığında yüzler gülüyor
Türkiye'nin en büyük 5.gölü olan İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı.

Türkiye'nin en büyük 5.gölü olan İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı. Gümüş balığı yurtdışına gönderilerek cips imalatında kullanılıyor.

İznik Boyalıca Mahallesi'nde balıkçılar vira bismillah dedi. Bu yıl bereketli geçen sezon, balıkçıların yüzünü güldürüyor. Yurt dışına ihracatı yapılan gümüş balığı, Türkiye'ye önemli miktarda döviz kazandırmaya devam ediyor.

Boyalıca Mahallesi'nde 25 yıldır balıkçılık yapan Sadık Turan, sezonun umut verici başladığını belirterek, "Ya Bismillah diyerek ağlarımızı göle attık. Bu yılın bereketli bir yıl olacağına inanıyoruz. Bir seferde 2 ton balık yakaladık. Allah bereket versin" dedi.

Ağların dolu dolu geldiğini söyleyen Turan, "En verimli günlerden birini yaşadık. Gerçekten bereketli bir gün oldu, bu sezondan umutluyuz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Geçtiğimiz yılların aksine İznik Gölü'nde su seviyesinin yüksek olmasının balık avında yüzlerin gülmesine sebep olduğu ifade edildi.

Gümüş balığı lezzetli eti nedeniyle özellikle tavada kızartması yapılarak tüketiliyor. AB ülkelerinde "parmak balık" gibi işlenerek, özellikle Almanya ve Fransa gibi yerlerde ticari değeri yüksek bir ürün olarak satılıyor. Ayrıca cips üretiminde de kullanılıyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

