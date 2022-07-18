İzmit'te Turan Güneş Caddesi Yenileniyor - Haberler

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İzmit'te Turan Güneş Caddesi Yenileniyor

ANKA - Yerel
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İzmit'te Turan Güneş Caddesi Yenileniyor

İzmit Belediyesi, Yeşilova-Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki üst yapı çalışmaları kapsamında Atatürk motifli dekoratif aydınlatma direklerinin montajına ve havai hatların sökümüne devam ediyor.

İzmit Belediyesi, Yeşilova- Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki üst yapı çalışmaları kapsamında Atatürk motifli dekoratif aydınlatma direklerinin montajına ve havai hatların sökümüne devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Turan Güneş Caddesi'nde yıllardır süre gelen sorunları çözmek adına caddedeki çalışmalarını sürdürüyor. Caddede asfalt ve parke taşı yenileme çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma direklerinin montajını da sürdürüyor.

ATATÜRK MOTİFLİ AYDINLATMALAR

Atatürk motifli dekoratif aydınlatma direklerini caddeye yerleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak Turan Güneş Caddesi'ni modern bir görünüme kavuşturacak. Ekipler, çalışmalar kapsamında tehlike arz eden havai hatların ve deforme olan eski direklerin sökümüne de devam ediyor.

ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk İzmit Belediyesi Tepeköy Güneş Yerel Haberler

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