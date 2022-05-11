İzmit'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Sürüyor - Haberler

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İzmit'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Sürüyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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İzmit'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Sürüyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için organize ettiği ve 3 gün sürecek etkinliğin ilk günü yoğun bir programla geride kaldı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için organize ettiği ve 3 gün sürecek etkinliğin ilk günü yoğun bir programla geride kaldı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü' nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için hazırlamış olduğu programın ilk gününde; Belsa Plaza B Blok önünde şarkılar eşliğinde edilen danslarla stres atıldı, çocuklar yüz boyama ve şekilli balon etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Etkinlik alanında yapılan pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları ile animasyon karakterleri de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ENGELLİ DERNEKLERİ STANT AÇIYOR

İlk günü tamamlanan Engelliler Haftası etkinlikleri, 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde de hız kesmeden devam edecek. Etkinlikler kapsamında engelli dernekleri farkındalık stantları açılarak vatandaşlarla buluşturulacak, bilgilendirici söyleşiler düzenlenecek ve toplumun bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelliler Haftası, İzmit Belediyesi, Mayıs, Yerel, Haberler

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