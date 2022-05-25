İzmit'in Somut Olmayan Kültürel Mirası Gün Yüzüne Çıkıyor - Haberler

İzmit Belediyesi, İzmit'in unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miras öğelerini geçmişten bugüne hatıralarıyla anımsıyor, kayıt altına alıyor ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

2020-2024 İzmit Belediyesi Stratejik Planında yer alan 'Kentlilik Bilincinin ve Kent Hafızasının Geliştirilmesi' hedefine uygun olarak İzmit Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri çalışmaları başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Basın ve Yayın Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Muhtar Hizmet Masası'nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında İzmit'in öncelikli olarak kırsal mahallelerinde kaybolmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerin; toplumsal uygulamaların, yemeklerin, tarım ve hayvancılık yapma biçimlerinin izleri sürülüyor.

"KENTİN ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN, TURİZM VE TARIMSAL ÜRETİM YOLUYLA EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTYAPI OLUŞTURULACAK"

Çalışmalarla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "2021 yılında başlayan Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri çalışmalarımız 2022 yılında hız kazandı. 2022 Eylül ayında tamamlanması planlanan çalışmayla söz konusu öğeler kayıt altına alınarak kentin ortak kültürel değerlerinin, turizm ve tarımsal üretim yoluyla ekonomik değere dönüştürülmesi için önemli bir altyapı oluşturulacak. Proje ile topraklarının yüzde 65'i kırsal nitelik taşıyan İzmit'te üretim bilgilerinin, gelenek görenek ve toplumsal uygulamaların, el sanatlarının, doğa ve evrenle ilgili öğretileri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz.

"KÖYDE ESKİDEN VAR OLAN İMECE GELENEKLERİNE IŞIK TUTAN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Proje kapsamında Karaabdülbaki, Düğmeciler, Güvercinlik, Ambarcı, Fethiye, Yenice, Akmeşe Cumhuriyet, Akmeşe Atatürk, Mecidiye ve Sapakpınar mahalle muhtarlarının kıymetli katkılarıyla bu bölgelerin kuruluşuna, geçmiş yaşantısına, düğün, doğum, bayram zamanları yapılan özel kutlamalara, pişirilen yemeklere, köyde eskiden var olan imece geleneklerine ışık tutan görüşmeler gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bu çalışmamız kentimizin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacak" dedi.

Köylerde yaşça büyük vatandaşlarla yapılan sözlü tarih görüşmeleri yerelliğin, kendine yeten ekonomik sistemin ve kuvvetli toplumsal ilişkilerin değerli ipuçlarını barındırıyor.