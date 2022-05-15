İzmit Belediyesi Yeşil Alanları Yaza Hazırlıyor - Haberler

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İzmit Belediyesi Yeşil Alanları Yaza Hazırlıyor

ANKA - Oktay Yıldırım - Yerel
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İzmit Belediyesi Yeşil Alanları Yaza Hazırlıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte hız verdiği tırpan çalışmalarını kentin farklı noktalarında koordineli şekilde sürdürüyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte hız verdiği tırpan çalışmalarını kentin farklı noktalarında koordineli şekilde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yeşil alanlar, yol kenarları, parklar, oyun alanları ve tüm yeşil sosyal alanlarda ot biçme ve tırpan çalışmalarına koordineli bir şekilde devam ediyor. Bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapan ekipler, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Vatandaşlara konforlu ve hijyenik alanlar sunmak üzere hummalı bir çalışma sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Sedat Şimşek Parkı'nda tırpan çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları tamamlayan ekipler, alanı sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşturdu.

ANKA / Oktay Yıldırım - Yerel

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