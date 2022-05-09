İzmit Belediyesi Ramazan Ayında da İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştı

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi, her Ramazan'da olduğu gibi bu yılki ramazan ayında da İzmitli hiçbir vatandaşın sofrasının boş kalmaması amacıyla başlatmış olduğu dayanışma ağı sayesinde birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaştı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı boyunca da sosyal destek çalışmalarını titizlikle yürüttü. Yapılan çalışmalarla İzmit Belediyesi'nin öz kaynakları başta olmak üzere hayırsever vatandaşlar, kurum, kuruluş, dernek ve bölgedeki firmalardan gelen bağışlarla birlikte toplamda 3 milyon 253 bin 232 lira tutarında ayni (ramazan kolisi, sıcak yemek) ve nakdi yardımlar İzmit Belediyesi aracılığıyla alan elin veren eli görmediği bir bakış açısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu güzel dayanışma ağına dahil olan tüm İzmitli vatandaşlara, "Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla başlattığımız dayanışma ağı sayesinde İzmit'te yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına katkı sunarak, iyilik zincirimizin halkası olduğunuz için tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

"BİRLİKTE NİCE RAMAZANLAR GÖRMEYİ DİLİYORUM"

Belediyemize güvenerek sağlamış olduğunuz bağışların; alan elin veren eli görmediği bir bakış açısıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştığından emin olabilirsiniz. Birbirimize karşı olan sorumluluk bilinciyle hareket ettiğiniz, bizlerle ortak bir paydada buluştuğunuz ve paylaştıkça çoğalmanın sevincine ortak olduğunuz için tekrar teşekkür ediyor, birlikte nice Ramazan'lar görebilmeyi diliyorum" diyerek teşekkürlerini iletti.