İzmit Belediyesi'nin Halk İftarları Ayazma'da Devam Etti

İzmit Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında düzenlediği halk iftarları son olarak Ayazma Kapalı Alanı’nda devam etti.

İzmit Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında düzenlediği halk iftarları son olarak Ayazma Kapalı Alanı'nda devam etti.

İzmit Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde halk iftarları düzenlemeyi sürdürüyor. Son olarak Ayazma Kapalı Pazar Alanı'nda verilen iftara da çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programına; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy katıldı. İftar öncesi tüm masaları ziyaret ederek vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Hürriyet, programda şöyle konuştu:

"Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Şimdiden hepinize ailenizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Hem ekonominin kötü gittiği bir dönem, hem de depremleri yaşadığımız günlerdeyiz. Rabbim hepimize huzur versin. Ayazma, Tepeköy, Malta ve Gündoğdu Mahalle muhtarlarımıza bu akşam bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederiz.

Ramazan dayanışma ve birliktelik ayıdır. Kol kola ve birlikte nice Ramazanlara. Soframızı paylaşmak, birbirimize dua etmek için bir araya geldik. Mübarek Kadir Gecesi'nde İzmitimizin önemli bir bölgesinde güzel bir çalışmamız hizmete başlayacak. Ambarcı Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız Tepebaşı Cami, halk iftarıyla birlikte ilk ibadet başlamış olacak. Resmi açılışını da Ramazan'dan sonra gerçekleştireceğiz. Hepinizi Ambarcı Mahallesi'ndeki halk iftarına davet ediyoruz."