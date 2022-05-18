İzmit Belediyesi'nden Köylüye Yüzde 100 Hibeli Fide Dağıtımı - Haberler

KOCAELİ (ANKA) -

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçiye umut olmak amacıyla bir hibe desteği projesine daha imzasını atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle köylerde yaklaşık 150 bin sebze fidesinin dağıtımı yapılıyor.

Kırsal mahalleleri canlandırmak ve üretimi arttırmak adına hibe desteklerine bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme projeleriyle çiftçiye yardım hizmetlerine devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ve temaslarıyla bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen yüksek verimli yaklaşık 150 bin F1 sebze fidesi (Kırmızı sırık domates özkan, pembe sırık domates gusto, oturak domates emma, kapya biber olarak barça, kıl sivri biber olarak incik, sivri biber fiyaka ve krimson sweet cinsi karpuz fidesi) yüzde 100 hibe olarak dağıtılıyor.

DAĞITIMA ÜST YÖNETİM KATILDI

Dağıtım programına İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Seyhan Özcan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyeleri Halil İnciel, Ercan Umutlu, İsmet Kanık ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu katıldı.