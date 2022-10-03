Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi, Kalp Sağlığına Bisiklet Turuyla Dikkat Çekti

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi, Kalp Sağlığına Bisiklet Turuyla Dikkat Çekti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta pedallar Dünya Kalp Günü için çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta pedallar Dünya Kalp Günü için çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına her hafta düzenli olarak devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Bisiklet Eğitim Merkezi'nde toplanan bisiklet severler bu hafta 29 Eylül Dünya Kalp Günü için pedallarını çevirerek kalp sağlığına dikkat çekti.

GÜLÜMSE KAFE'DE SOLUKLANDILAR

Kalp sağlığını korumak için düzenli hareket etmenin önemli olduğu bilinciyle hareket eden Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen sporcular yaklaşık 1 saatlik turun ardından Gülümse Kafe'de soluklandılar. Her Pazar düzenli olarak devam eden bisiklet turlarına tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title