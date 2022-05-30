İzmit Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocukların Yüzünü Güldürecek - Haberler

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi iş birliğiyle giyilebilir 2. el kıyafet toplama ile sıfır ya da hasarsız 2. el oyuncak ve kitap toplama kampanyası başlattı.

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi iş birliğiyle anlamlı bir kampanyaya imza atıyor. Gerçekleştirilecek kampanya ile giyilebilir 2. el kıyafetler ile sıfır ya da hasarsız 2. el oyuncaklar ve kitaplar, belirlenen alanlarda toplanacak.

20 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

30 Mayıs -20 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek kampanyada toplanacak ürünler, belirlenen ihtiyaç sahiplerine iletilecek.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, hafta içi saat 09: 00-12: 30/13: 30-17: 30 arasında getirdikleri ürünleri, Belsa Plaza B Blok Kat: 9 adresinde bulunan İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teslim edebilecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye, 0538 095 84 64 ya da 0 262 318 00 00 numaralı hatlardan ulaşılabilecek.

ANKA / Yerel