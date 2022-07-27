İzmit Belediyesi Ekipleri, Alikahya'da Tırpan Çalışması Yaptı - Haberler

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İzmit Belediyesi Ekipleri, Alikahya'da Tırpan Çalışması Yaptı

İzmit Belediyesi Ekipleri, Alikahya'da Tırpan Çalışması Yaptı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Alikahya’ya bağlı Akarca Mahallesi’nde tırpan çalışması yapıldı.

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İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Alikahya'ya bağlı Akarca Mahallesi'nde tırpan çalışması yapıldı.

Tırpan çalışmalarına kent genelinde devam eden ekipler, son olarak Alikahya Akarca Mahallesi'nde yol kenarları, yeşil alan ve parklarda çalışma yürüterek bölgeyi temizledi. Yurttaşlara, daha sağlıklı ve konforlu alanlar sağlamayı amaçlayan ekipler, çalışmalarına İzmit'in diğer mahallelerinde de devam ediyor.

ANKA / Yerel

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