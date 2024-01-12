İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Vatandaşlarla Buluşuyor

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor, talep ve önerileri not alıyor.

İzmit Belediyesi Çınar ekibi, köylerde vatandaşların kapısını çalmaya devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Çınar ekibi, son olarak Sekbanlı, Kabaoğlu ve Sarıcalar köyünü ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip, köy sakinlerine hediyelerini takdim ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletti. Sekbanlı, Kabaoğlu ve Sarıcalar köyünde çalmadık kapı bırakmayan Çınar ekibi, vatandaşları dinledi. Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Çınar ekibine teşekkür etti. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri önümüzdeki günlerde de kentin dört bir yanında devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ