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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'ne ziyaret gerçekleştirdi

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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet'in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Köy sakinleri ziyaretten memnun kalarak teşekkür etti.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet'in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, köyleri gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çınar Ekibi, son olarak Sapakpınar Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bıraktı. Köy sakinleri yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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