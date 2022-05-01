İzmit Belediyesi, Arife Günü Mezarlıklarda Cüz ve Çiçek Dağıttı

KOCAELİ (ANKA) -

Arife günü kabristan ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sağlayan İzmit Belediyesi, vatandaşlara cüz ve çiçek dağıttı.

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sağladı. Ayrıca kabristanlarda yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıtan İzmit Belediyesi ekipleri hem yakınlarını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi hem de hayırlı bayramlar geçirmeleri dileklerini iletti.

ÜST YÖNETİM VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Asri Mezarlığı, Bağçeşme Mezarlığı, Kabaoğlu Kent Mezarlığı, Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı, Alikahya Mezarlığı ve Akmeşe Mezarlığı'nda 10 bin çiçek ve 5 bin cüz vatandaşlara hediye edildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Emirşan Torun, Cem Güler ve Yaşar Kardaş, Koordinatörler Ozan Aksu, Cem Serhat Dayanç, Birol Sağlam, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyeleri Halil İnciel, Ercan Umutlu ve İsmet Kanık, Başkanvekili ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ve meclis üyeleri Devrim Bal, Ertuğrul Malçok kabristan ziyaretlerinde vatandaşları yalnız bırakmadı.