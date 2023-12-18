İzmit Belediye Başkanı Okulları Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Uluğbey Anadolu Lisesi ve Kuruçeşme Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Hürriyet, okulların ihtiyaçlarını dinleyerek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, son olarak Uluğbey Anadolu Lisesi ve Kuruçeşme Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Eğitim kadrosundan okulların ihtiyaçlarını dinleyen Hürriyet, yetki alanı dahilinde ihtiyaçları karşılamak için çalışma yapılacağını kaydetti. Başkan Hürriyet okullara, İZGİM'deki girişimci kadınların el emeği ile ürettiği mozaik Çınar Yaprağı ile Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk'ün hazırladığı Kayıp Roma Başkenti Nikomedia'nın Renkli Rölyefleri kitabını hediye etti.

EĞİTİM PROJELERİNİ ANLATTI

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"Öğrencilerin kenti tanımaları için tarih rotalarımız var. Dileyen okullara tarihi yerleri gezmeleri için ücretsiz servis imkanı sağlıyoruz. Beslenme Saati Uygulamasıyla okullara yemek hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hiçbir öğrenci ayırt etmeksizin günde 1 öğün ücretsiz yemek hizmeti sunuyoruz. Talep eden okullara hemen yarın bu hizmeti vermeye hazırız.

"ÇINAR AKADEMİ'DE PROFESYONEL EĞİTİM VERİYORUZ"

2 yıl önce kurduğumuz Çınar Akademi'de profesyonel eğitim veriyoruz. Başarılı bir kurum haline geldi. Geçen yıl öğrencilerimizin yüzde 90'ı üniversitelere yerleşti. Okul öncesi çağındaki çocuklar için 2'incisini Tüysüzler'de açtığımız Çınar Çocuk Evi'mizde de kontenjanımız var.

"ÖĞRENCİLER KÜTÜPHANELERİMİZİ ÇOK SEVİYOR"

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan anısına çok güzel bir kütüphane yaptık. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Çetin Emeç Kütüphanesi'ni ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'ni öğrenciler çok seviyorlar. Öğrenciler buralarda rahatlıkla ders çalışabilir. Belsa'da kütüphanenin olduğu yere Gençlik Sokağı ismini verdik. Burada özellikle gençler için YouTube Stüdyosu ve Talk&Smile Cafe kurduk.

"GENÇLERİN İLGİSİ ÇOK BÜYÜK"

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kurduğumuz Sanat Akademisi'nde sanatın her alanından faydalanabilirsiniz. Tarımsal üretimi de çok önemsiyoruz. Çilek Köylerimiz, Aronya ve Lavanta Bahçelerimize gençlerin ilgisi çok büyük. Aşevimizde üniversitesi öğrencilerine günde bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Çayırköy Mahallesi'nde Orman Okulu'nu hizmete sunduk. Burada çocuklara sadece sıradan bir doğa gezisi değil ciddi eğitim veriyoruz.

"TARİHİ BİR KENTTE YAŞIYORUZ"

İstanbul'dan önce Doğu Roma'ya 46 yıl başkentlik yapan tarihi bir kentte yaşıyoruz. İzmit'in simgesi Saat Kulesi ve hemen yanındaki Kasr-ı Hümayun çok önemli tarihi yapılar. Kasr-ı Hümayun, Osmanlı döneminde İstanbul dışında yapılan tek saray ve Mustafa Kemal Atatürk ilk ve tek basın toplantısını burada yaptı. Yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını ve kadınlara seçme seçilme hakkı verileceğini ilk burada söyledi.

"İZMİT'İN TARİHİNE IŞIK TUTAN MEKANLAR"

İzmit'in kurtuluşunda önemli rol oynayan Yahya Kaptan, Kara Fatma ve İpsiz Recep gibi kahramanların hayat hikayelerinin ve bal mumu heykellerinin bulunduğu Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'miz var. İzmit'in İzleri Anı Evi ve Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi de tarihi alanlarımızdan bazıları. Ayrıca öğrenciler için ücretsiz LGS kurslarımız birçok mahallede sürüyor. Kuruçeşme'deki Yaşam Merkezi'mizde de etüt merkezlerimiz hizmete devam ediyor. 0532 166 4141 numaralı Whatsapp hattımıza taleplerinizi 7/24 yazabilirsiniz."