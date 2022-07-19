İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten AKP Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Daha Gündem Maddesini Bilmiyor, Vah Ki Ne Vah'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Meclis Üyesi Muharrem Tutuş'un araç satın alımı konusundaki sözlerine ilişkin "Daha gündem maddesini bilmiyor, vah ki ne vah" dedi.

Belediye Meclisi'nin araç alım satım gündemiyle ilgili Hürriyet'i "Daha araç kiralama kredisi maddesine gelemiyoruz" sözleriyle eleştiren AKP İzmit Belediye Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş'a, Başkan Hürriyet sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Hürriyet'in açıklaması, şöyle:

"İzmit Belediyesi AKP Meclis üyesi Sayın Muharrem Tutuş demiş ki; 'Daha araç kiralama kredisi maddesine gelemiyoruz.' Bir Meclis Üyesi düşünün ki; daha kendisine ulaşan gündem maddelerine dahi hakim değil. Biz araç kiralamak istemiyoruz. Araç satın almak istiyoruz.

Velev ki karıştırdı, insanlık hali. Belki de 'Araç satın alma maddesine gelemiyoruz' demek istedi. Ama yine yanlış yine yanlış. Meclis gündemimizde 'Taşıt ve İş Makinesı satın alınması ve finansmanı için kredi kullanılması' tek bir madde. Yani 'Biz satın alınmasına karşı değiliz, kredi kullanılmasına karşıyız' demek bile abesle iştigal. Vah ki ne vah, vah ki ne vah."

ANKA / Yerel