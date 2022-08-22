İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mutman Ailesinin Acısını Paylaştı Yerel Haberler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayatını kaybeden İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayatını kaybeden İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Mutman'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bursa Gemlik'e gönderildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Akşemsettin Camii'ne giderek, Utkan Mutman'ın ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Kaynak: ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Akşemseddin Kocaeli Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mutman Ailesinin Acısını Paylaştı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.