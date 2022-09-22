İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: Hırsıza Hırsız Olduğunu Unutturursanız Gün Gelir Size Ahlak Dersi Verir

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş'un ortağıyla geçmiş dönemde iş yapıldığını belgelerle göstererek, "Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde SARBAŞ ve BEKAŞ muhasebelerinin, AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş'un ortağı Mustafa Karakoç tarafından tutulduğunu belgelerle gösterdi. Kaplan Hürriyet, "SARBAŞ ve BEKAŞ şirketlerinin 2016, 2017, 2018, 2019 yılında muhasebesini kimden aldınız? İl yöneticisi Mustafa Karakoç'tan. Yani kimden? Muharrem Tutuş'un ortağından. Siz, doğrudan kendi ofisinizle, ortağınızla iş yapacaksınız, ondan sonra kalkıp bize burada iftira atacaksınız. Atalarımız çok güzel söylemiş: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir" diye konuştu.