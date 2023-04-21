İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Gar Yolundaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde gar yolundaki duvar yenileme ve çevre temizliği çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Hürriyet, Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi gar yolu üzerinde bulunan duvarın yenilenme çalışmaları kapsamında gece saat 00.30'da temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları sabah saatlerine kadar yerinde inceledi.

Hürriyet çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"KENTİMİZ BAYRAMI GÜZEL GEÇİRSİN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

"Sevgili İzmitliler, saat şu anda gece 01.30. Çalışma arkadaşlarımız gecenin bu saatinde yarın bayramın ilk günü İzmit'i daha güzel daha temiz insanlarımız görsün diye ciddi bir çaba içerisinde mesaideler. Öncelikle çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın bayram günü olmasına rağmen bu saatte çalışıyorlar. Biz de çalışmaları takip etmek için buradayız. Olabildiğince kentimiz bayramı güzel geçirsin diye bütün arkadaşlarımızla çalışıyoruz."