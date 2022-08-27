İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Akgül Ailesine Başsağlığı Diledi
Yerel Haberler
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP üyelerinden Kemal Akgül’ün eşi Melek Akgül’ün cenazesine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP üyelerinden Kemal Akgül'ün eşi Melek Akgül'ün cenazesine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Körfez ilçesi Esentepe Mahallesinde ikamet eden CHP üyelerinden Kemal Akgül'ün eşi Melek Akgül (70) vefat etti. Melek Akgül'ün cenazesi Körfez Cemevi'nden kaldırıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhume Akgül'ün ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısına ortak oldu.
Kaynak: ANKA / Yerel