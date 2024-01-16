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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, 16 Ocak'ı anlatan belgesel film hazırlığı içinde olduklarını açıkladı

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın Onur Günü programında yaptığı konuşmada, 16 Ocak'ın tüm ülkede tanınmasına katkıda bulunmak için bir belgesel film hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kasr-ı Humayun'da düzenlenen 16 Ocak Basın Onur Günü programına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, "16 Ocak'ın tüm ülkede tanınmasına katkıda bulunmak için çok ünlü bir yönetmenin hazırlayacağı uzun metrajlı bir belgesel film hazırlığı içindeyiz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, katıldığı Basın Onur Günü programında Kocaelili basın mensuplarına 16 Ocak konulu belgesel film hazırlayacaklarını ifade etti. Hürriyet, "Bütün ziyaretlerimizde bu kentte müjdelenenleri, bu kentin tarihinin taşıdığı emsalsiz değeri anlatmaya çalışıyoruz. Bu müjdelerin ulusal anlamda hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. 16 Ocak Basın Onur Günü de bu müjdelerden bir tanesi. Ülkenin Cumhuriyet ile yönetileceğinin İzmit'ten duyurulduğunu daha fazla anlatmak gerekiyor. 16 Ocak ile ilgili uzun metrajlı bir belgesel çalışmamız var. Ünlü belgesel yapımcılarıyla Atatürk'ün İzmit ziyaretleri ve İzmit'in Türkiye için önemini anlatan önemli bir çalışma yapıyoruz. Hazırlıklarımız heyecanla devam ediyor. Tüm halkımıza güzel bir gala ile izletmek istiyoruz. Şubat sonu Mart başı gibi bitmesini temenni ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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