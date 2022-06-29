İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü
ANKA - Yerel
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Hollanda'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında dördüncü oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Hollanda'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında dördüncü oldu.
"Demir Lady" lakaplı İpek Öztosun 26 Haziran'da Hollanda'nın West-Friesland kentinde düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 4 saat 59 dakika 53 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 25-29 yaş kategorisinde dördüncü olurken, genel klasmanda ise 11'incilik elde etti.
ANKA / Yerel