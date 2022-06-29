İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Hollanda'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında dördüncü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Hollanda'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında dördüncü oldu.

"Demir Lady" lakaplı İpek Öztosun 26 Haziran'da Hollanda'nın West-Friesland kentinde düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 4 saat 59 dakika 53 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 25-29 yaş kategorisinde dördüncü olurken, genel klasmanda ise 11'incilik elde etti.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İpek Öztosun Hollanda gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title