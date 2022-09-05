İzmir yerel haberleri: Menderes'te Sel ve Taşkınlara Karşı Çalışmalar Sürüyor

İzmir yerel haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi, ilçenin farklı mahallerinde sel ve taşkınlara karşı kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin toplam 7 mahallesinde menfez ve menfez üstü asfalt çalışmaları sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi, ilçenin farklı mahallerinde sel ve taşkınlara karşı kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin toplam 7 mahallesinde menfez ve menfez üstü asfalt çalışmaları sona erdi.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'ne iletilen istekler doğrultusunda, Kuyucak, Çatalca, Dereköy, Barbaros, Görece, Çakaltepe, Yeniköy mahallerinde menfez çalışmaları yapıldı.

Menderes Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda toplam 14 bin metrekare menfez üstü asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, şunları söyledi:

"Bu çalışma kapsamında toplam 7 mahalleye menfez ve 14 bin metrekare menfez üstü asfalt çalışması Menderes Belediyesi ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak yapıldı. Menderesimizin her noktasında sel ve taşkınlara karşı olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tek amacımız vatandaşımızın rahat bir kış geçirmesini sağlamak."