İzmir yerel haberleri... Konak Sanathane'de Cümbüş Var

İzmir habere göre İzmir Konak Belediyesi’nin Basmane'deki tarihi silahhane binasını dönüştürerek hizmete açtığı Sanathane’de etkinlikler sürüyor. Şiir akşamları ve film gösterileri ile dolup taşan merkezde bu kez doğaçlama tiyatronun sevilen ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş tiyatro severlerle buluşacak.

İzmir Konak Belediyesi'nin Basmane'deki tarihi silahhane binasını dönüştürerek hizmete açtığı Sanathane'de etkinlikler sürüyor. Şiir akşamları ve film gösterileri ile dolup taşan Sanathane'de bu kez doğaçlama tiyatronun sevilen ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş tiyatro severlerle buluşacak.

Konak Belediyesi'nin restore ederek kente kazandırdığı, kültür ve sanatın yeni adreslerinden Açık Hava Sineması ve Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde Ağustos ayı dolu dolu geçiyor. İzmirli sanatçı Evrim Ateşlerin konseriyle açılışı yapılan ve filmden konsere, şiir akşamlarından tiyatroya pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Sanathane şimdi de doğaçlama tiyatronun sevilen ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş'ü ağırlamaya hazırlanıyor. 18 Ağustos Perşembe Günü Saat 21.00'de sahne alacak olan Mahşer-i Cümbüş için sanatseverlerin sınırlı sayıdaki davetiyeleri alarak gösteriyi izleyebilecekleri belirtildi.

Mahşeri Cümbüş'ün ardından "Salut de Smyrne" aldı müzik grubu ise sefarad müzikleri seslendirecek. İsmini İzmir'in eski kartpostallarından alan grup, Yunanca, Türkçe ve Ladino dillerinde şarkılarla Sanathane'de müzikseverler ile buluşacak.

Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki etkinlikler ile ilgili 489 45 22 (Dahili 2904) telefondan bilgi alınabileceği bildirildi.

Sanathane'de Ağustos Ayı etkinlikleri şöyle:

18.08.2022 Perşembe Saat: 21.00 Doğaçlama Tiyatro "Mahşer-i Cümbüş"

23.08.2022 Salı Saat: 21.00 Konser "Salut de Smyrne" Sefarad Müzikleri

24.08.2022 Çarşamba Saat: 21.00 Sanathane Şiir Akşamları

25.08.2022 Perşembe Saat: 21.00 Film Gösterimleri "Düşler Fabrikası"