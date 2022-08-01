İzmir yerel haberleri... Karşıyaka'da 2022 Kişi Zeybek Oynayacak

Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılı onuruna tam 2022 kişiyle zeybek oynayacak.

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker tarafından kurulan Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu törenlerine iddialı hazırlanıyor. "Karşıyaka'da Zeybek Bilmeyen Kalmasın" projesi ile ücretsiz olarak açılan kurslar, her yaştan çok sayıda Karşıyakalıyı halk oyunları ile tanıştırmıştı. Zeybek kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Ahmet Diker öncülüğündeki halk dansları topluluğu, bu kez de Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın isteğiyle "2022 Zeybek Tek Yürek" organizasyonuna imza atacak. 9 Eylül 2022 tarihinde, Karşıyakalı vatandaşların katılımıyla, 2022 kişi ile dev bir gösteri yapılacak.

Bu tarihi projeye dahil olmak ve düzenlenecek çalışmaya katılmak isteyenler 0530 394 95 74 ve 0232 365 69 12 numaralı telefonlardan kayıt yaptırabilecek. Bahçelievler Çok Katlı Pazar Yeri'nde düzenlenen çalışmalar, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

"ONUR YILIMIZ"

Proje hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker, "Bu yıl İzmirlilerin onur yılıdır, İzmir'imizin dağlarında özgürlük, bağımsızlık ve Cumhuriyet'in çiçeklerinin açtığı yıldır… Bizler İzmir'imizin kurtuluşunun 100. onur yılını tek ses ve tek yürek olarak kutlayacağız" dedi.

Başkan Yardımcısı Diker sözlerine şöyle devam etti:

"Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu olarak yıllardır övgü dolu birçok projeyi sahneye koyduk. Önce aynı anda 1000 kişiyi zeybek oynatarak ülkemizde çok büyük bir ilke imza atarken, daha sonra bu sayıyı 2014 kişiye taşıdık; ülkemizde ve İzmir'de benzeri etkinliklere örnek olmanın sevincini yaşadık. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ise Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde zafer yürüyüşümüzün sonunda aynı anda 2022 kişi ile zeybek oynayarak biz kez daha Karşıyaka'nın duruşunu ortaya koyacağız. Bu anlamlı etkinlikte 7'den 77'ye bütün İzmirlileri ve Karşıyakalıları aramızda görmek en büyük dileğimiz."