İzmir yerel haberi: Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: 'Zeytinli Rock Festivali'ne Talibiz'

İzmir haber: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin her hafta siyaset, sanat ve medya dünyasından değerli isimlerin ağırlandığı Kaleiçi Söyleşileri’nden bir kez daha seslendi. Seferihisar’ı kültür ve sanat merkezi yapmayı hedefliyoruz diyen Yetişkin “İptal edilen Zeytinli Rock Festivali’ni Seferihisar’da yapmaya talibiz” diye konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin her hafta siyaset, sanat ve medya dünyasından değerli isimlerin ağırlandığı Kaleiçi Söyleşileri'nden bir kez daha seslendi. Seferihisar'ı kültür ve sanat merkezi yapmayı hedefliyoruz diyen Yetişkin "İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ni Seferihisar'da yapmaya talibiz" diye konuştu.

Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkiye 2. Yüzyıla Hazır Mı' söyleşilerinin bu haftaki konukları Grup Gündoğarken, Gazeteci Sedat Bozkurt ve Gazeteci Savaş Kerimoğlu oldu. Kaleiçi'nde yapılan etkinliğe her hafta olduğu gibi hem Seferihisarlılar hem de bölgeye gelen yerli turistler yoğun ilgi gösterdi. "Cumhuriyetin ilk yüzyılında medya 4.kuvvet olma görevini ne kadar başarabildi" sorusunun tartışıldığı söyleşide medya aracılığıyla Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin müziğin susturulmaya çalışılmasına tepki gösterdi. İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar'ın talip olduğunu bir kez daha açıklayan Yetişkin "Kamu güvenliği bahanesi ile festivaller iptal ediliyor. Gençlerin laik değerlerle yetişmesine müdahale ediliyor. Bunlar kabul edilemez" dedi. Medyanın şu dönemde ne yazık ki toplumu devletin yönlendirmesi ve denetlemesi görevini üstlendiğini belirterek "Yeni yüzyılda çıkarmamız gereken en önemli ders bağımsız ve özgür bir medyanın sağlanması olmalıdır" diye konuştu.

Gazeteci Sedat Bozkurt ise ilerde bir seçim değil referandum var diyerek "Bir yanılgıya düşüyoruz. Bu referandumda Türkiye'nin sistemi yargılanacak. ya bugün durmadan olumsuzluk, kötülük üreten Cumhurbaşkanlığı sistemine devam edilecek. Ayrıca iddialı bir cümle kullanayım Erdoğan seçilse bile bu sistemde Türkiye'yi yönetemez. Çünkü yönetilemediğini gördük. Seçilme ihtimali de bana göre çok uzak ihtimal. Seçimi kazanabilmek için Erdoğan her şeyi yapabiliyor. Ama bu sefer o kadar kolay değil. Bu argümanların da kullanım süresi bitti. Medya gücünü de kullanarak siz sokaktaki tok insanı ikna edebilirsiniz karnı aç insanı ikna etmeniz çok zor" dedi.

Türkiye'nin en sevilen gruplarından Grup Gündoğarken söyleşide kulakların pasını silerken şarkılarını Sivas Katliamı'nda kaybedilen aydınlara ve Levent Kırca'ya ithaf etti.