İzmir yerel haberi | Narlıdere'de Engelli Şarj İstasyonu Kuruldu

İzmir haberi: Narlıdere Belediyesi, ‘engelsiz ve erişilebilir Narlıdere’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kentin en uğrak noktalarından olan Demokrasi Meydanı’na engelli şarj istasyonu kurdu.

Narlıdere Belediyesi, 'engelsiz ve erişilebilir Narlıdere' hedefiyle yürüttüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kentin en uğrak noktalarından olan Demokrasi Meydanı'na engelli şarj istasyonu kurdu.

Engelsiz ve erişilebilir bir Narlıdere hedefiyle çalışmalarına devam eden Narlıdere Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlara yönelik hizmetlerine yenilerini ekliyor. Belediye, engelli vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Demokrasi Meydanı'na engelli şarj istasyonu kurarak önemli bir ihtiyacı giderdi. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ebru Tuba İnci, Engelli ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Serap Sefer, Esengül Kaleli, Halil Sürücü, İbrahim Karabaş ve Narlıdere'de ikamet eden engelli vatandaşların katılımıyla hizmete alınan engelli şarj istasyonu, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Akülü araç kullananların şarj sorunu yaşamadan ilçede rahatça hareket etmesini sağlayacak şarj istasyonu, ücretsiz olarak hizmet verecek. Aynı anda 3 aracın şarj edilebildiği şarj istasyonlarının sayısı vatandaşlardan gelen taleplere göre artırılacak.

TALEBE GÖRE ARTIRILACAK

Engelsiz bir Narlıdere hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev alan değerli meclis üyelerimiz de bu konuda yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Demokrasi Meydanı'na yerleştirdiğimiz şarj istasyonu, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlayacak. Talebe göre şarj istasyonlarının sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi.