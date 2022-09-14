İzmir yerel haberi... Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında okuyan dar gelirli öğrencilere, kırtasiye desteği sağladı.

İçersinde defter, kalem, silgi, pastel boya, kuru boya, sulu boya gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketleri öğrencilere, Başkan Mustafa İnce, bzzat dağıttı.

Belediyenin daha önceki yıllarda da okullarda buna benzer ihtiyaç malzemelerini dağıttığını belirten Başkan İnce, "Eğitimin başlamasıyla çocuklarımızın en öncelikli ihtiyaçlarını belediye meclisimizden aldığımız kararla dağıtımını yapıyoruz. Ekonomik koşullar belli, bu koşullarda ailelerin eğitim masraflarına bir nebzede olsa destek olabilmek için böyle bir destekte bulunduk. Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olsun" dedi.

Ayrıca Güzelbahçe Belediye Meclisi, Niğde'nin Kemerhisar Belediyesi ile Konya'nın Tuzlukçu Belediyesi'ne de kırtasiye yardımında bulundu.