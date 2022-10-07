Hastanede yaşlı kadına eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar

İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Erkek hemşire tarafından yaşlı kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde "tamam" diyerek adeta "yeter" dediği anlar yürekleri sızlattı.

İçerenköy Bayındır Hastanesinde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

YAŞLI KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşlı kadın yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren'le dalga geçildiği görüldü.

YÜREKLERİ SIZLATAN SÖZLER

Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde "tamam" diyerek adeta "yeter" dediği anlar yürekleri sızlattı.