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İzmir ve Ankara'da vatandaşlıkta usulsüzlük operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir ve Ankara'da vatandaşlıkta usulsüzlük operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye uyrukluların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla İzmir ve Ankara'da operasyon düzenlendiğini, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 43 yabancı uyruklunun ifadesi alındı; 49 bin 700 TL ve belgelere el konuldu.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerini usulsüz şekilde yürüttükleri iddiasıyla İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, İzmir merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, resmi belgede sahtecilik yoluyla Suriye uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerini usulsüz gerçekleştirdikleri ve bu faaliyetlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 43 yabancı uyruklu kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'de 2, Ankara'da 1 olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 49 bin 700 TL, yabancı uyruklu kişilere ait 3 kimlik belgesi ve 2 pasaport, 3 geçici koruma kimlik belgesi ile 3 dizüstü bilgisayara el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
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