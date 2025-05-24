İzmir Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 3 helikopter ve birçok arazözle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde makilik sahada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde makilik sahada orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale 16.25'te yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: ANKA / Yerel