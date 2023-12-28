İzmir Şehir Hastanesinde İlk Biyonik Kulak Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekim ayında hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesinde ilk biyonik kulak ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Doğuştan işitme kaybı olan 13 yaşındaki Bülent Toprak Sarı'nın sol kulağına Biyonik Kulak (Koklear İmplantasyon) ameliyatı yapıldı. Mikroskop kullanılarak yapılan cerrahi işlemle yerleştirilen biyonik kulak cihazı sayesinde hasta ilk defa her iki kulağı ile duymaya başladı.

2 yaşındayken sağ kulağına yerleştirilen biyonik kulak cihazı sayesinde duyup konuşmaya başlayan Bülent Torak Sarı, son zamanlarda özellikle trafik ve okul gibi kalabalık yerlerde sesin nereden geldiğini anlayamadığı için günlük hayatında zorluk yaşamaya başladı. İzmir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvuran hastaya yapılan değerlendirmeler sonucunda Koklear İmplant ameliyatı önerildi.

Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplant Kurulu'nun da onayı alınarak yapılan ameliyat sonrasında iyileşme sürecinde olan hasta, ortalama 3 hafta sonra her iki kulağı ile duymaya başlayacak. Bu sayede, trafikte daha güvenli şekilde hareket edebilecek ve okulda öğretmeninin ve arkadaşlarının sesini rahatlıkla duyabilecek.

"Bir çocuğa ses olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İzmir Şehir Hastanesi'ndeki ilk Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatını başarı ile yapan Kulak Burun Boğaz Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Abdullah Dalğıç, bir çocuğa ses olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Hastasının kalabalık ortamlarda sesleri daha iyi duyması ve okuldaki akademik başarısının sekteye uğramaması için sol kulağı için de koklear implant ameliyatı önerildiğini vurguladı.

İzmir Şehir Hastanesinin üst düzey teknolojik donanımı sayesinde özellikli işlere imza atmanın daha kolay olduğunun da altını çizdi.

Bakan Koca Twitter'dan duyurdu

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir Şehir Hastanesinde ilk Biyonik Kulak Ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Doğuştan işitme kaybı olan 13 yaşındaki hastamızın sol kulağına Koklear İmplantasyon (Biyonik Kulak) ameliyatı yapıldı. Mikroskop kullanılarak cerrahi işlemle yerleştirilen biyonik kulak cihazı sayesinde hasta her iki kulağı ile duyabilecek. Gencimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, ekibimizi kutluyoruz" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi hakkında

Bu arada, geçtiğimiz ekim ayında hasta kabülüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi toplam 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip. Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini bünyesinde bulunduruyor. Bin 24 kesit bilgisayarlı tomografi, 3 Tesla MR, 7 anjiyografi cihazı, 2 LİNAC cihazı, üst düzey radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ünitesi gibi yüksek teknolojik cihazlarla hizmet verecek olan hastanede, aynı zamanda; 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda yer alıyor.

Hastanede, tıbbi hizmetlere ek olarak ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere 480 ve 100 kişilik toplantı odalarıyla birlikte çok sayıda kapasiteye sahip toplantı odası bulunuyor. - İZMİR