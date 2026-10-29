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İzmir Konak'ta bir grup Yahudi, Netanyahu'nun seçim yenilgisini dans ederek kutladı

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İzmir Konak'ta bir grup Yahudi, Netanyahu'nun seçim yenilgisini dans ederek kutladı
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İzmir Konak'ta Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan bir grup Yahudi, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesini sokakta zıplayıp dans ederek kutladı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çevredeki bir vatandaş grubun yanına gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesini, sokakta zıplayıp eğlenerek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi, İsrail'deki seçimlerde Binyamin Netanyahu'nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı. Netanyahu muhalifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler'in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

"Nasıl bir model olduklarını anlayamadık"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı. Grubun hareketlerini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşın, yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle dile getirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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