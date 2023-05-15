İzmir'in Yeni Vekilleri Belli Oldu... CHP 14, AKP 8, İyi Parti 3, MHP 1 ve Yeşil Sol Parti 2 Milletvekili Çıkarttı

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre İzmir’in yeni vekilleri belli oldu. İzmir’de CHP 14, AKP 8, İYİ Parti 3, MHP 1 ve Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkarttı.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre İzmir'in yeni vekilleri belli oldu. İzmir'de CHP 14, AKP 8, İYİ Parti 3, MHP 1 ve Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkarttı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; İzmir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanırken milletvekili adaylığı seçimlerinde de ipi CHP göğüsledi. Milletvekili aday seçiminde CHP, İzmir Birinci Bölge'den 7, İkinci Bölge'den 7 milletvekili çıkardı.

CHP'nin birinci bölgede yeni milletvekilleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın yanı sıra Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan oldu. DEVA Partili Seda Kaya Ösen ve Demokrat Parti'den Haydar Altıntaş da CHP listelerinden girdikleri seçimlerde milletvekili seçildiler. İzmir ikinci bölgede ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat ve Deniz Yücel milletvekili seçildi. Demokrat Partisi kontenjanından listeye konulan Salih Uzun ve Gelecek Partisi kontenjanından CHP listelerinde yer alan ve Mustafa Bilici de milletvekili seçildiler.

AKP İZMİR'DE 8 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI

AKP'de İzmir Birinci Bölgede 4, İkinci Bölge'den 4 milletvekili çıkardı. AKP'nin yeni milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Eyüp Kadir İnan, Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar oldu.

İYİ PARTİ İZMİR'DE VEKİL SAYISINI ARTTIRDI

İYİ Parti, İzmir'deki vekil sayısını ikiden üçe çıkarttı. İYİ Parti İzmir birinci bölgeden 2, ikinci bölgeden 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti'den Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özlale ve Hüsmen Kırkpınar milletvekili seçildi.

MHP 1 VEKİL YEŞİL SOL PARTİ 2 VEKİL ÇIKARTTI

Öte yandan MHP'nin İzmir'de iki olan milletvekili sayısı bire indi. MHP'nin İzmir'deki tek Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu olurken Yeşil Sol Parti de İzmir'den iki milletvekili çıkarttı. Yeşil Sol Parti'nin İzmir Milletvekilleri ise Burcugül Çubuk ve İbrahim Akın oldu.