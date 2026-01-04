Haberler

İzmir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde tespit ettikleri 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlar arasında yedi çocuk da bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre 2 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan çalışmada kara üzerinde bulunan 18 düzensiz göçmen ve beraberindeki yedi çocuk yakalandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
