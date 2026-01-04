İzmir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(İZMİR) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında yedi çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre 2 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan çalışmada kara üzerinde bulunan 18 düzensiz göçmen ve beraberindeki yedi çocuk yakalandı.