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İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını sürüyor

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İzmir'in Bergama ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 6 uçak, 9 helikopter ve diğer ekipmanlarla müdahale ediliyor.

(İZMİR )- İzmir'in Bergama ilçesinde dün çıkan orman yangını sürüyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde dün saat 15.13'de henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 18 saattir devam eden yangına 6 uçak, 9 helikopter ile müdahale ediliyor. Ayrıca 29 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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