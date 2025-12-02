Haberler

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, izinsiz hard disk taşıdığı tespit edilen bir personelin iş akdini feshetti ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hard disklerin izinsiz taşındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada bir personelin 'güveni kötüye kullanma' fiilini işlediğini tespit etti. Personelin iş akdi feshedilirken, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan 'hard disk hırsızlığı' iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bilgi işlem biriminde görevli U.U. isimli personel hakkında 19 Ocak 2024 tarihinde, 2 koli hard diski izinsiz olarak aracına koyduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğu belirtildi.

Müdürlük tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında, personelin 'güveni kötüye kullanma' fiilini işlediğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayın güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi sayesinde kurumun herhangi bir zarara uğramadığının da altı çizildi.

Disiplin süreci kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesi gereğince ilgili personelin iş akdinin feshedildiği bildirildi. Ayrıca eylemin adli suç oluşturabileceği değerlendirilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, adli sürecin devam ettiği ve konunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Kocasını öldüren Serap Avcı tahliye edilmedi

"Kocam beni odaya kapatıp dövdüğünde hepsi..."
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.