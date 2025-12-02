İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hard disklerin izinsiz taşındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada bir personelin 'güveni kötüye kullanma' fiilini işlediğini tespit etti. Personelin iş akdi feshedilirken, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan 'hard disk hırsızlığı' iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bilgi işlem biriminde görevli U.U. isimli personel hakkında 19 Ocak 2024 tarihinde, 2 koli hard diski izinsiz olarak aracına koyduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğu belirtildi.

Müdürlük tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında, personelin 'güveni kötüye kullanma' fiilini işlediğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayın güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi sayesinde kurumun herhangi bir zarara uğramadığının da altı çizildi.

Disiplin süreci kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesi gereğince ilgili personelin iş akdinin feshedildiği bildirildi. Ayrıca eylemin adli suç oluşturabileceği değerlendirilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, adli sürecin devam ettiği ve konunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. - İZMİR