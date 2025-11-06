Haberler

İzmir Hastanesinde Gaz Kaçağı Şüphesiyle Turuncu Alarm Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gaz kaçağı şüphesi nedeniyle turuncu alarm verildi, ameliyatlar iptal edildi. Hastane personeli ve vatandaşlar güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldı.

(İZMİR) - İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, ameliyathane ve sterilizasyon bölümünde gaz kaçağı şüphesiyle turuncu alarmı verildi. Hastanede ameliyatlar iptal edildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, gaz kaçağı paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; hastanenin ameliyathane ve sterilizasyon bölümünde gaz kaçağı şüphesiyle "turuncu alarm" verildi ve hastane personeli ile binadaki vatandaşlar, güvenlik ve önlem amacıyla binanın dışına çıkarıldı.

Yaşanan olay nedeniyle hastanede ameliyatlar iptal edildi, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Bugün saat 11.00 sularında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyathane ve sterilizasyon gaz kaçağı tespit edilmiş olup turuncu alarm verilmiştir. Turuncu alarmın verilmesinden dolayı binadaki arkadaşlarımız binanın dışına çıkarılarak can güvenliği sağlanmıştır. Hem arkadaşlarımıza hem de hastanemize geçmiş olsun diyoruz. Temennimiz bu tür olayların tekrar etmemesidir" dedi.

Hastanede turuncu kod nedir?

Hastanelerde "turuncu kod", kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer (KBRN) madde sızıntısı ya da bu tür maddelere maruz kalma durumlarında aktive edilen acil durum kodu olarak tanımlanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.