İzmir haberleri | Seferihisar Akarca Plajı'na 4 Yıl Sonra Mavi Bayrak Verildi

İzmir 'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Plajı'na 4 yıl aradan sonra yeniden mavi bayrak verildi. Aynı zamanda engelsiz plajı unvanını alan Akarca'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla yapılan törenle mavi bayrak çekildi.

Dört sene önce mavi bayrağını kaybeden Akarca Plajı, Seferihisar Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden mavi bayrağa kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla yapılan törenle mavi bayrağın çekildiği Akarca, "Engelsiz plaj" unvanını da aldı.

SOYER: 66 MAVİ BAYRAKLI PLAJIMIZ OLDU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dört yıl aradan sonra geri kazanılan mavi bayrağın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bir kentin belediye başkanının en önemli görevi kentinin doğasını korumaktır. Bu sahil binlerce yıldır buradaydı ve pırıl pırıldı. Bizim asli görevimiz bizden sonraki kuşaklara bu temiz denizi bırakmaktır. Bu coğrafya dünyanın en güzel toprakları ve denizine sahip. Ancak hak ettiği yerde değil. Bu olağanüstü zenginliği vatandaşlarımızın yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Akarca plajının artık engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirildiğini belirterek, "Denizden ve doğadan faydalanmak herkesin hakkı" dedi.

"DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Akarca'nın, mavi bayrağı yeniden alması için dört yıl boyunca her 15 günde bir İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinin denizden numune alarak incelemelerde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en çok mavi bayraklı plajına sahip ilçesi Seferihisar. Mavi bayraklı plajlarımızı korumak kolay değil. Bu hepimizin sorumluluğunda. Hem Seferihisarlı hemşerilerim hem de misafirlerimizden denizimize, doğamıza sahip çıkmalarını bekliyorum. Son günlerde her bölgede orman yangınları çıkıyor. Yangınları izledikçe içimiz yanıyor. Ama emin olun çöp ile dolan denizlerimizin de yanan ormanlardan farkı yok. Tüm ekosistem için mücadele etmeliyiz."

TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e doğal değerleri koruma odaklı vizyonu ve Seferihisar'a kazandırdıkları için teşekkür eden Yetişkin "Sayın Soyer Akarca'da arıtma merkezinin yapımı için büyük mücadele vererek Akarca'yı atık merkezi olmaktan kurtarmıştır. Bu sayede Akarca, hem mavi bayraklı bir plaj haline gelmiş hem de dalış okullarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır" dedi.

Mavi bayrak töreninin sonunda "Engelsiz Araç Devir Teslim Töreni" ile engelsiz ulaşım araçlarının tanıtımı yapıldı.