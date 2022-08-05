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İzmir haberleri! Karaburun'da Üzüm Festivali İçin Geri Sayım Başladı

İzmir haberleri! Karaburun'da Üzüm Festivali İçin Geri Sayım Başladı

İzmir haberler: İzmir’in Karaburun ilçesi, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından düzenlenecek 13. Kösedere Üzüm Şenliği’ne hazırlanıyor. 21 Ağustos’ta Kösedere Köyü’nde başlayacak şenliğe İzmir ve çevre illerden yoğun katılım olması bekleniyor.

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İzmir'in Karaburun ilçesi, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından düzenlenecek 13. Kösedere Üzüm Şenliği'ne hazırlanıyor. 21 Ağustos'ta Kösedere Köyü'nde başlayacak şenliğe İzmir ve çevre illerden yoğun katılım olması bekleniyor.

Karaburun Belediye Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçenin tarıma dayalı ekonomisinde üzümün çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. 1950'li yıllara kadar Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek kentine üzüm ihraç eden Karaburun'u yeniden marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Yerelde kalkınma vizyonumuza uygun olarak ilçemizle özdeşleşen değerleri tanıtmayı, değer yaratmayı ve hemşehrilerimizin ekmeğini büyütmeyi amaçlıyoruz. İki yıllık zorunlu aranın ardından misafirlerimizi Kösedere'de ağırlayacak olmanın heyecanını şimdiden duymaya başladık" dedi.

DOPDOLU BİR ŞENLİK

Şenlik kapsamında üzüm ve yöresel tatların satışa sunulacağı stantların yanında, atölyeler, yarışmalar, söyleşiler, konserler ve şovlar düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 13'üncü Kösedere Üzüm Şenliği kapsamında 'En Güzel Üzüm' ve 'Geleneksel Kösedere Üzüm Güzeli Yarışması' yapılacak.

ANKA / Yerel

İlkay Girgin Erdoğan Karaburun İzmir Yerel Haberler

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