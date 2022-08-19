İzmir haber | Menderes Belediyesi Büyük Zaferin 100. Yılına Hazır

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümü yaklaşıyor. Menderes Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Başkan Vekili Özkan, "Bu ihtişamlı bayramımızı en iyi şekilde kutlayacağız, bunun için günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. Özkan, bu kapsamda Özdere Sedat Balcı Stadı'nda sevilen iki grup olan Ezginin Günlüğü ve Gece Yolcuları'nın vereceği konser ve çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

Başkan Vekili Özkan, "Geçen yıllarda pandemi nedeniyle evlerimize kapandık. İçimizde yaşattığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, Menderes Belediyesi olarak bu yıl 100. yıla yakışır bir şekilde, hep birlikte meydanlara taşarak yaşayacağız. Atatürk'ün yolunda, onun yaktığı meşaleyle Menderes aydınlanacak. Yaşlı, genç herkesi bu coşkuya davet ediyorum" diye konuştu.