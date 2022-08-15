İzmir haber | İzmir Büyükşehir'in Genç Personeli Kalbine Yenildi İzmir gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital medya biriminde çalışan Şükrü Yaman (40), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital medya biriminde çalışan Şükrü Yaman (40), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Sosyal medya hesabından Şükrü Yaman'ın fotoğrafını paylaşan Başkan Soyer, "Belediyemizin dijital medya biriminden çalışma arkadaşım Şükrü Yaman'ı kalp krizi sonucunda kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi. Şükrü Yaman'ın, dün Dikili'deki evinde kalp krizi geçirerek fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 1982 Erbaa doğumlu olan Şükrü Yaman, 9 Eylül 2010 tarihinden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapıyordu. Yaman, evli ve bir çocuk babasıydı. Yaman için yarın saat 15: 30'da çalıştığı Kültürpark'taki eski İZFAŞ binası önünde tören yapılacak. Yaman'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek. Çalışkanlığıyla bilinen Yaman'ın zamansız ölümü Büyükşehir Belediyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. ANKA / Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Şükrü Yaman İzmir Yerel Haberler

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