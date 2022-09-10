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İzmir haber... Fuar'daki Buca standında 9 Eylül coşkusu

Yerel Haberler

İzmir haber... Fuar'daki Buca standında 9 Eylül coşkusu

İzmir haberi... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, İzmir Enternasyonal Fuarında yer alan Buca Belediyesi standında büyük coşkuyla kutlandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, İzmir Enternasyonal Fuarında yer alan Buca Belediyesi standında büyük coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde ziyaretçilere bayrak dağıtımı ile başlayan kutlama, halk oyunları gösterisi ve bando takımının eşsiz müzik ziyafeti ile devam etti.

Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan Buca Belediyesi standında, bu defa 9 Eylül coşkusu yaşandı. Yoğun katılımın olduğu gecede yüzlerce ziyaretçiye bayrak dağıtımı gerçekleştirilirken, Buca Fomged Halk Oyunları Ekibinin minik öğrencileri, halk oyunları gösterisi ile standa renk kattı. Bucalı miniklerin sunduğu gösteri, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Son olarak bando takımının çaldığı şarkılar ile eğlence doruğa ulaştı.

Buca Belediyesi, 90. İzmir Enternasyonal Fuarının açıldığı günden beri binlerce İzmirliyi ağırladı. Kentin eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı stantta düzenlenen etkinlikler, 7'den 70'e tüm vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Geçtiğimiz günlerde ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ziyaretçilere belediyenin fidanlığında yetiştirilen zeytin fidanlarını armağan ettiği stantta belediyenin üzüm bağlarında üretilen üzümler de dağıtıldı.

Buca Belediyesi standında BUCAKUT ekibi de yer aldı. Ege'de ve İzmir'de tek olan ve Başkan Kılıç'ın talimatı ile İzmir depreminin ardından kurulan BUCAKUT hakkında da bilgi verildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buca Belediyesi 9 Eylül İzmir Yerel Haberler

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