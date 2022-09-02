İzmir haber... Bornova Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'na 2 Ayrı Stantla Katılıyor

İzmir haberine göre Bornova Belediyesi, kentin ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran 91. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 2 ayrı stantta yerini aldı. Belediye sokağında yer alan standında ilçenin kültürel ve sosyal zenginlikleri tanıtılırken, Terra Madre Anadolu kısmındaki standında ise tescilli Bornova misket üzümünün ve kınalı bamyasının tadımları gerçekleştirilecek.

Bornova Belediyesi, kentin ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 2 ayrı stantta yerini aldı. Belediye sokağında yer alan standında ilçenin kültürel ve sosyal zenginlikleri tanıtılırken, Terra Madre Anadolu kısmındaki standında ise tescilli Bornova misket üzümünün ve kınalı bamyasının tadımları gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında 91'inci kez kapılarını açan İEF, dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapıyor. 43 ülkeden 389 firmanın katılım gösterdiği fuarda Bornova Belediyesi de 2 ayrı stantla yer alıyor. Stantlardan biri tüm belediyelerin bulunduğu alanda ziyaretçileri ağırlarken, diğeri Terra Madre'de 52 numaralı alanda açılacak. Stantlarda ilçenin tanıtımı yapılırken, gastronomi alanında yer alan stantta coğrafi işaret tescili bulunan misket üzümü ve Bornova kınalı bamyasından yapılan pestil, bamya kızartması ile zeytin fidanı dağıtımı yapılacak. Belediyeler sokağında yer alan stant ise birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bilim, sanat ve spor alanlarında etkinlikler yapılırken, yetişkin ve çocuklar için de atölye çalışmaları gerçekleşecek.

FUARA DAVET

İzmirlileri, Bornova Belediyesi'nin stantlarına davet eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "İlçemizin spordan sanata, kültürden tarıma zenginliklerini standımızda tanıtacağız. Belediyemizin yaptığı çalışmaları da renkli etkinliklerle anlatacağımız standımıza tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.